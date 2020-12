Santiago Wanderers derrota por la mínima a O'Higgins en Valparaíso

Agencia Aton

26.12.2020

Celebra Valparaíso tras la victoria por la cuenta mínima de Santiago Wanderers sobre O’Higgins. En el Elías Figueroa, los caturros estaban obligados a ganar para alejarse de la zona de descenso en la Tabla Ponderada, ya que marchan en las últimas posiciones.



Con una primera mitad más bien tibia, ambas escuadras no se generaron ocasiones realmente peligrosas de gol, dejando a los goleros Augusto Batalla y Mauricio Viana sin participaciones importantes en el encuentro.



El local entró al segundo tiempo instalándose en el área rival, haciendo trabajar al portero argentino Augusto Batalla en más de una ocasión. Al minuto 52’, Marco Medel pateo un tiro libre cercano al banderín del córner izquierdo, conectando con Juan Pablo Miño, que cabeceó con toda la frente, dejando sin opciones al guardameta y marcando la apertura de la cuenta.





La segunda mitad se tornó algo más violenta, con tres cartulinas amarillas para los de Rancagua y dos para los porteños. A la mitad del complemento, el encuentro estaba cerca de convertir los roces de cancha en golpes, pero ambas escuadras supieron mantenerse en sus lugares durante el compromiso. Tras el pitazo final, hubo roces entre jugadores de ambos equipos, obligando a sus compañeros a separarlos.



Los tres cambios hechos por el entrenador celeste Dalcio Giovagnoli no fueron suficiente para igualar el marcador y termino cayendo ante los caturros, que no solo escapan de la zona de descenso en la Ponderada, si no que también se suben al noveno lugar del campeonato, con 32 puntos, solo a dos de los cupos a Copa Sudamericana, y junto a Palestino, que tiene la misma puntuación, acechan a Huachipato, que se está quedando con el último boleto al torneo internacional.





Por su parte, O’Higgins no pudo concretar 3 victorias seguidas y se mantuvo en el decimocuarto lugar con 28 unidades, teniendo a los puestos de descenso respirándole en la nuca, ya que solo están a 5 puntos de Coquimbo Unido y a 6 de Colo Colo, que actualmente ocupan esas posiciones.



Ambas escuadras tendrán difíciles desafíos en sus próximos encuentros, ambos a disputarse el miércoles que viene. Por la vigesimotercera fecha, O’Higgins visitará al segundo mejor equipo del Campeonato Nacional, Unión La Calera, a las 10:30. Mientras que Wanderers tendrá que ponerse al día de la vigesimosegunda jornada de forastero ante el líder Universidad Católica, a las 20:30 horas.

