Santiago Wanderers lamenta las críticas de su director a los refuerzos del club: "No representa la visión del club"

Agencia Aton

20.08.2021

Toda una polémica se generó en Santiago Wanderers en las últimas horas, después de que Matías Sánchez, nuevo director y nieto de Reinaldo Sánchez, quien regresó al club como máximo controlador, lanzara duras críticas para algunos jugadores por el delicado momento que tiene al elenco caturro como colista absoluto del Campeonato Nacional con una magra campaña.



Las declaraciones del directivo no cayeron nada de bien y tuvieron que ser aclaradas por el cuadro porteño a través de un comunicado publicado este viernes.





"Lamentamos si las palabras pasaron a llevar a algún integrante del equipo o a sus compañeros de profesión, respetamos su trabajo y estamos seguros que con el compromiso de todos, sacaremos adelante este complejo momento deportivo", sostuvo el Decano en la misiva.



"No representa la visión del club y fueron declaraciones a título personal, que nacen de la pasión que carecteriza al hincha porteño, producto de la angustiosa situación deportiva que estamos viviendo", añadió.



Además, la institución explicó: "Hemos manifestado nuestro respeto absoluto a cada uno de los integrantes del Primer Equipo, pues entendemos que el bienestar del plantel es también el de Santiago Wanderers, sobre todo en un momento tan delicado como este, en el que el club necesita que socios, hinchas, cuerpo técnico, trabajadores, dirigentes y jugadores trabajemos unidos".





Consignar que Santiago Wanderers buscará su primera victoria de la temporada cuando reciba este sábado a Deportes La Serena, a las 11:30 horas, en el estadio Elías Figueroa, por la última fecha de la primera rueda.

Director de Santiago Wanderers: "Los cuatros refuerzos que trajeron, no sé cuál es más malo que el otro"

Polémica han causado las palabras de Matías Sánchez, director de Santiago Wanderers, quien criticó a los refuerzos que llegaron al elenco del puerto en esta temporada.

"Los veedores, no sé qué veían, porque los cuatros refuerzos que trajeron, no sé cuál es más malo que el otro", señaló el también nieto del controlador Reinaldo Sánchez, en conversación con el programa de Youtube "Control Dirigido".

Asimismo, Matías continuó dirigiendo sus palabras al delantero Diego Vallejos. "No sé cómo metió un gol de cabeza porque fue un gol bueno, pero no corre, no engancha, no mete. Para mí es un jugador totalmente malísimo... No sé por qué lo trajeron. Jugó cuatro partidos en el equipo donde estaba y no lo ponían de titular. Y también, no es un jugador que gane mal", señaló.

En esa línea, siguió liquidando jugadores puesto por puesto. Sobre Maicol Cabrera dijo: "no tengo palabras para definir la falta de finiquito y de talento que tiene para aguantar una pelota", mientras que de Manuel Ajá sostuvo que "venía con lesiones, yo no sé si vieron esas lesiones con que llegó, pero no da el ancho".

Por último habló de Facundo Kidd, del cual indicó "no es un lateral de mala calidad, pero si uno va a traer un refuerzo obviamente es para que rinda, y en este caso Kidd no ha dado el ancho".