Santiago Wanderers le empata el clásico a Everton sobre la hora y rescata un punto de Viña del Mar

Agencia Aton

10.10.2020

En el centenario del clásico porteño, Everton dejó escapar el triunfo e igualó a 2 ante Santiago Wanderers por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2020. Los ruleteros desperdiciaron una ventaja de dos goles en un entretenido encuentro, que tuvo dos golazos y un penal fallado por Johnny Herrera.



El elenco caturro inició muy desordenado en el Sausalito y el cuadro dueño de casa aprovechó para abrir la cuenta a través del argentino Juan Cuevas a los 22'. El ariete de 32 años recibió un milimétrico centro de Maximiliano Cerato y cabeceó sin marca ante Mauricio Viana para el primero del compromiso.



Tras el tanto, los dirigidos por Miguel Ramírez tuvieron dos oportunidades que se encontraron con un notable Johnny Herrera. A los 36', Néstor Canelón habilitó a Carlos Rotondi, cuyo disparo encontró la notable reacción del guardameta, quien luego anticipó un centro rasante del mismo Rotondi cuando Matías Fernández se metía solo en el área.



Sin embargo, Herrera pasó de héroe a villano a los 63', cuando quiso definir el penal sancionado por Juan Lara tras un agarrón de Bernardo Cerezo a Bastián San Juan. Mauricio Viana adivinó el lado y repelió el remate del ex Universidad de Chile para mantener con vida a los de Valparaíso.



Antes del tiro fallido, los ruleteros habían tenido un tiro de Álvaro Madrid que Cerezo sacó desde la línea.



De todas formas, los auriazules no se desmoralizaron con el penal fallido y encontraron el segundo a los 77', cuando San Juan metió un anotable chilena para definir un centro de Fernando Saavedra.



Parecía victoria clara para el combinado entrenado por Javier Torrente. Pero vendría la milagrosa remontada del Decano. Primero, Canelón apareció con un cabezazo a los 82' para definir un pivoteo de Matías Marín. Y a los 91', Marco Medel inició una jugada que Rotondi definió con con un golazo al ángulo que dejó sin reacción a Herrera.



Pese al desperdició, la estadística sigue favorable a los Oro y Cielo en su estadio, pues no pierden ante los verdes en el recinto viñamarino desde el 2010. El último enfrentamiento se remontaba al 2017 en Valparaíso, en un intenso choque que finalizó con un empate a 3.



El resultado dejó a Everton en el octavo puesto con 19 puntos, mientras que Wanderers es duodécimo con 17 unidades. En la siguiente jornada, los de la Ciudad Jardín enfrentarán a Huachipato y los del Elías Figueroa se medirán ante Unión La Calera.