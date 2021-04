¿Se cierra el plantel 2021? La razón por la que Colo Colo no ficharía al delantero Favio Cabral

24Horas.cl TVN

20.04.2021

El plantel de Colo Colo quedaría cerrado tal y como está actualmente, luego que se conociera que el delantero argentino Favio Cabral no llegaría a Macul.

Según anunció el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, la razón por la que el atacante no reforzará el plantel del 'Cacique' se debe a "cuestión de tiempos".

"A pesar de que había acuerdo entre clubes, como veníamos contando, me confirman que por una cuestión de tiempos no se hará el pase... Se tiene que conformar el nuevo directorio y la operación no podrá cerrarse antes del límite", dijo el reportero en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que en las últimas horas surgió la información desde ADN, en la que detallaron que Universidad de Chile también estaría interesada en fichar a Cabral, quien pertenece a Talleres de Córdoba.