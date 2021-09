Se complica el retorno: Gonzalo Jara no llegaría hasta Unión Española por un desacuerdo salarial

Agencia Aton

08.09.2021

En los últimos días se había dado a conocer la posibilidad de que Gonzalo Jara, actualmente en los Xolos de Tijuana de México, regresara al fútbol chileno ante el interés y conversaciones con Unión Española. Sin embargo, eso finalmente no sucedería.



Es que según dio a conocer el sitio En Cancha, fuentes cercanas al ex defensa de la selección chilena confirmaron que el zaguero no arribará al conjunto hispano.





El motivo pasaría porque finalmente las partes no alcanzaron un acuerdo en el salario del defensor, quien tiene vínculo con el conjunto azteca hasta diciembre próximo.



Si bien el equipo mexicano no tenía problemas para desprenderse del futbolista, no hubo un entendimiento con el equipo de Plaza Chacabuco, y solamente un vuelco de última hora podría hacerle retornar al balompié criollo.





Consignar que la ventana de fichajes del Campeonato Nacional se cerrará este viernes 10 de septiembre a las 18:00 horas.