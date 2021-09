Se confundió y dejó la cancha: El chascarro que sufrió la U ante Colo Colo en el Superclásico

El lateral de los azules Marcelo Morales, al parecer vio mal los cambios, y abandonó el partido cuando en realidad no tenía que salir.

24horas tvn

27.09.2021

Mientras Universidad de Chile todavía caía por 0-2 ante Colo Colo, el técnico de los azules Esteban Valencia realizó algunas modificaciones en el equipo con el objetivo de intentar revertir el resultado.

A partir de esto, en el minuto 70 ocurrió un insólito chascarro. Mientras el DT decidía sacar de la cancha a Franco Lobos y Gonzalo Espinoza, increíblemente también abandonó el partido Marcelo Morales.





¿Qué pasó? Al parecer el lateral de los azules leyó mal la pantalla del cuarto árbitro y pensó que tenía que salir dejando por alrededor de un minuto a su equipo con otro hombre menos en cancha, ya que posteriormente volvió al partido tras darse cuenta del error.

PROGRAMACIÓN 23 FECHA DEL TORNEO

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton, 16:00 horas.

- O'Higgins vs. Huachipato, 21:00 horas.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, 16:00 horas.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera, 18:30 horas.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla, 21:00 horas.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal, 16:00 horas.

- Colo Colo vs. Ñublense, 18:30 horas.

- Audax Italiano vs. Unión Española, 21:00 horas.

Libre: Palestino.