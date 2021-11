Se define el torneo 2021: La programación de la última fecha y la tabla de posiciones

24horas tvn

29.11.2021

De infarto. Así será la última fecha del torneo 2021 que comenzará a disputarse desde el sábado 4 de noviembre y que definirá al nuevo campeón del fútbol chileno.

Además en la parte baja de la tabla de posiciones, también queda por definir qué equipo descenderá junto a Santiago Wanderers y quién disputará el partido por la permanencia.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins