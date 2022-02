"Se ha ensuciado mi nombre una vez más": Humberto Suazo rompe el silencio y da su versión

24Horas.cl Tvn

10.02.2022

Durante este pasado miércoles se divulgó una supuesta pelea en Deportes La Serena que involucraba a Humberto Suazo, Ivo Basay e Ítalo Traverso (preparador físico), la cual habría estado apunto de llegar a los golpes.

Ante esto, el delantero salió a aclarar lo sucedido antes de iniciar su conferencia de prensa de este jueves. "Quería hablarles que es totalmente falso, en ningún momento me he peleado con Ivo, al contrario. Lo que pasó es que tuvimos una pequeña discusión con el profesor Ítalo. Se habló, se pidieron las disculpas y quedó ahí", partió comentando.

"Lo más grave de todo esto es que se ha ensuciado mi nombre una vez más. Cada problemita que hay aquí lo hacen muy grande o me ensucian el nombre. Con el profe Ivo nunca hubo nada, fue todo con el profe Ítalo, pero quedo ahí ni siquiera fue una pelea", agregó 'Chupete'.

Para finalizar, Suazo dijo que "lo que más preocupa es que se saque información falsa. Me siento muy contento, muy cómodo, juegue o no juegue mi comportamiento tiene que ser dar un ejemplo a los jóvenes y en eso estoy enfocado. Me siento un poco desilusionado con todo lo que ha salido porque me afecta a mí, a la familia, a los niños…".

Quien también salió a desmentir la situación fue Basay, el cual señaló que "ni siquiera estaba ahí, me entero después de este pequeño incidente, algo menor que tuvo Ítalo con Humberto. Estaba a 200 mts. donde pasó la situación. No sé con qué intención ni de dónde viene todo esto".

La polémica se da en la antesala del partido en que La Serena tendrá que enfrentar ante Colo Colo este domingo a las 18.00 horas en el estadio La Portada, donde no habrá público.

PROGRAMACIÓN

Domingo 13 de febrero

18:00 Deportes La Serena vs. Colo Colo

*Transmite TNT Sports y TNT Estadio