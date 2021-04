"Se ha ganado una posibilidad": El jugador de la U que llamó la atención de Claudio Borghi

24horas tvn

06.04.2021

El debut de Universidad de Chile en el torneo dejó más dudas que certezas. A partir de esto, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, se analizó al equipo de Rafael Dudamel luego del empate ante Huachipato.

En ese contexto, Claudio Borghi destacó a un jugador de los azules en especial: Marcelo Morales, quien reemplazó en el partido al venezolano Luis del Pino Mago.

"El marcador de punta izquierdo, lo hizo muy bien. Pasó al ataque, defendió bastante bien. No digo que es Beausejour pero es más parecido. Del Pino es un jugador para marcar", manifestó el "Bichi".

"Creo yo que se ha ganado la posibilidad de ser más visto", agregó.

Por su parte Juvenal Olmos manifestó: "Los pecados de Dudamel, es que yo creo que el tipo no pone en cancha lo que él quisiera (...) Le traen a Cañete y hoy ocupa un sistema que yo creo que no le convence".

Programación completa de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2021:



SÁBADO 10 DE ABRIL



16:00 horas, Unión Española vs. Deportes Melipilla, estadio Santa Laura.

18:30 horas, Audax Italiano vs. Universidad Católica, estadio El Teniente.



DOMINGO 11 DE ABRIL



15:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad de Chile, estadio La Portada.

17:30 horas, Santiago Wanderers vs. Unión La Calera, estadio Elías Figueroa.

20:00 horas, Colo Colo vs. O'Higgins, estadio Monumental.



LUNES 12 DE ABRIL



12:horas, Ñublense vs. Cobresal, estadio Nelson Oyarzún.

15:00 horas, Palestino vs. Everton, estadio La Cisterna.

17:00 horas, Curicó Unido vs. Antofagasta, estadio La Granja.



Libre: Huachipato