"Se ha sido muy injusto con él": El enojo de Marcelo Barticciotto por suplencia de Pablo Solari

12.04.2021

Minutos después de la derrota de Colo Colo a manos de O'Higgins en el Estadio Monumental, el ex futbolista Marcelo Barticciotto no ocultó su enojo por las pocas oportunidades que ha recibido Pablo Solari.

En su labor como comentarista de Radio Cooperativa, el ídolo albo señaló: “Estoy muy enojado, muy enojado, porque me parece que con Pablo Solari se ha sido muy injusto, Solari no merecía perder el puesto. Solari merecía, con todo lo que realizó el torneo pasado, tener la oportunidad de darle un par de partidos".

A su vez, agregó sobre los pocos minutos que ha sumado el argentino que "no digo dejarlo 10 encuentros jugando mal, pero no por un tiempo sacarlo y no ponerlo más. Es injusto el fútbol y no lo voy a descubrir yo, pero me da esa sensación que fueron muy injustos con él".

Cabe señalar que el argentino de 20 años, que en la temporada pasada fue el "héroe" del 'Cacique' al anotar el gol que impidió el primer descenso de Colo Colo en su historia, apenas ha sumado 65 minutos en este torneo.