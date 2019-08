¿Se irá? Paredes abre la puerta a continuar su carrera lejos de Colo Colo

24Horas.cl Tvn

17.08.2019

A principios de año Esteban Paredes anunciaba que en 2019 sería su última temporada como futbolista profesional. Sin embargo, después de quedar a un gol de alcanzar a Francisco “Chamaco” Valdés como goleador histórico del fútbol chileno, el “Tanque” estaría meditando aplazar su retiro.

El mismo capitán “albo” fue quien dio a conocer su incertidumbre, la que depende exclusivamente de su estadio físico, el cual ha sido criticado en varias ocasiones por su edad (39 años).

“Hay mucha crítica, eso me resbala y me dedico a jugar para el bien de Colo Colo. Dicen que ya fui. Es normal, lo acepto. No me echo a morir por eso”, aseguró tras el duelo ante Unión Española.

Además, Paredes indicó que cada vez que se acerca más el término del torneo, lo hace pensar en seguir su carrera, incluso, en otro equipo si es que no renueva con el “Cacique”.

“Cuando se va acortando el tiempo la sensibilidad es otra cosa, lo piensas de mejor manera. Vamos a esperar como estoy físicamente, si no es aquí (Colo Colo) se me abrirá en otro lugar”, sostuvo.

Finalmente, el delantero zurdo descartó una partida al extranjero, y que la decisión final será tomada en conjunto con su grupo familiar.

“Para afuera no me voy. Voy a ver primero como llego a fin de año, ahí voy a pensarlo bien y voy a conversarlo con la familia”, señaló a CDF.