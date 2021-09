"Se me viene inmediatamente a la cabeza": La frase de Kudelka que recordó Claudio Borghi tras el Superclásico

El "Bichi", al analizar la derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo, destacó lo dicho por el ex DT azul a comienzos de 2019.

24horas tvn

28.09.2021

Un día después del Superclásico, Claudio Borghi analizó la derrota que sufrió Universidad de Chile ante Colo Colo (1-3), reconociendo que "se me vino inmediatamante a la cabeza" una declaración del técnico argentino Frank Kudelka.

¿Qué dijo? A comienzos de marzo de 2019, analizando su paso como DT de la U, Kudelka se refirió a la racha negativa de los azules con los albos sosteniendo que: "es un miedo institucional que se traspasa diciendo llevamos tantos años sin ganar, entran con ese miedo de tantos años".

Borghi, en su rol de panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, manifestó a partir de esto que "se me viene inmediatamante lo dicho por Kudelka. La U de Chile tardó muchísimo en encontrar una vuelta y quizás la encontró recién en el segundo tiempo por unos pasajes".

El "Bichi" además sostuvo que el "cambio de sistema de la U no le hizo un favor al equipo, yo creo que Colo Colo lo gana desde la banca del primer minuto".

PROGRAMACIÓN FECHA 23

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton, 16:00 horas.

- O'Higgins vs. Huachipato, 21:00 horas.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, 16:00 horas.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera, 18:30 horas.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla, 21:00 horas.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal, 16:00 horas.

- Colo Colo vs. Ñublense, 18:30 horas.

- Audax Italiano vs. Unión Española, 21:00 horas.

Libre: Palestino.