"Sé que estoy preparado": Clemente Montes y su difícil presente en Universidad Católica

24horas tvn

27.10.2021

Clemente Montes ha sido una de las irrupciones más llamativas del fútbol chileno en el último tiempo. Sin embargo, con el paso de los partidos, fue perdiendo protagonismo y hoy prácticamente no es considerado en el primer equipo de Universidad Católica.

¿Qué pasó? "Esa respuesta no te la puedo dar yo, al final yo entreno pero no tomo las decisiones de quien va citado y quien no, al final depende del entrenador. Yo siempre he sido un tipo que entrena y entrena de buena manera", respondió el delantero de 20 años en diálogo con ADN Deportes.





"Si el entrenador ve que no estoy para los 18 citados, está bien y seguiré peleándola, seguiré entrenando, no voy a bajar los brazos por eso (...) Los jóvenes necesitamos empezar a ganar experiencia pero el momento en que me toque yo sé que estoy preparado así que muy tranquilo con eso", agregó.

Consultado respecto a la posibilidad de dejar la UC en caso de que siga fuera de las citaciones, Montes resaltó su cariño hacia el club que lo formó, sosteniendo que "no soltaría la camiseta tan fácil, me jugaría un puesto y estoy seguro que lo puedo lograr".

De igual modo, no se cerró totalmente a la posibilidad, afirmando que "si no hay una posición clara desde el club, no descartaría salir para sumar minutos. Mi idea es competir".