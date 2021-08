Se termina la primera rueda: La programación de la fecha 17 del Campeonato Nacional 2021

24Horas.cl TVN

16.08.2021

Este fin de semana se pondrá punto final a la primera rueda del Campeonato Nacional 2021, el cual tiene a Unión La Calera como líder exclusivo.

Y los 'cementeros' animarán precisamente el partido más destacado de la fecha al recibir como local a Universidad de Chile, elenco que perdió este domingo con Cobresal y buscará recuperarse para seguir firme en la lucha por el título.

En tanto, Colo Colo, que sigue de cerca a La Calera, recibirá a Deportes Antofagasta.

Finalmente, Universidad Católica, que contrario a la tónica de las últimas temporadas, marcha en la quinta posición a 6 puntos de la cima.

Cabe consignar que en esta última jornada de la primera parte del torneo el equipo que quedará libre será O'Higgins de Rancagua.

Programación fecha 17:

Sábado 21 de agosto

11:30 horas, Wanderers vs. Deportes La Serena, Elías Figueroa.

14:00 horas, Ñublense vs. Palestino, Bicentenario Nelson Oyarzún.

16:30 horas, Colo Colo vs. Deportes Antofagasta, Monumental.

19:00 horas, Curicó Unido vs. Audax Italiano, La Granja.

Domingo 22 de agosto

11:00 horas, Cobresal vs. Unión Española, El Cobre

14:00 horas, Melipilla vs. Huachipato, Municipal La Pintana.

16:30 horas, Unión La Calera vs. U. de Chile, Nicolás Chahuán.

19:00 horas, Universidad Católica vs. Everton, San Carlos de Apoquindo.