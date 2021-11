Se viene el Clásico universitario: La programación de la 31ª fecha y la tabla de posiciones del torneo

Agencia Aton

05.11.2021

A pesar de que la 30° fecha todavía no termina, la 31° jornada está a la vuelta de la esquina, pues arrancará el domingo y nada menos que con el clásico universitario como partido más atractivo.

Universidad Católica recibirá a las 12:00 a los azules en San Carlos de Apoquindo. Mientras el elenco de la franja buscará un triunfo para mantenerse en la pelea por el título junto a Colo Colo, los laicos intentarán acabar con la crisis que los tiene nueve partidos sin ganar y a un puesto de la zona de promoción.



En tanto, el Cacique será el encargado de cerrar la fecha el miércoles, cuando reciba a Deportes Melipilla a las 19:00 horas en el estadio Monumental.

Esta es la programación completa de la 31° fecha del Campeonato Nacional:



DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE



12:00 horas, Universidad Católica vs. Universidad de Chile, estadio San Carlos de Apoquindo.

16:00 horas, O'Higgins vs. Ñublense. estadio El Teniente.

18:30 horas, Cobresal vs. Everton, estadio El Cobre.

21:00 horas, Unión La Calera vs. Huachipato, estadio Nicolás Chahuán.



LUNES 8 DE NOVIEMBRE



18:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Deportes La Serena, estadio Calvo y Bascuñán.

20:30 horas, Unión Española vs. Palestino, estadio Santa Laura.



MARTES 9 DE NOVIEMBRE



19:00 horas, Santiago Wanderers vs. Curicó Unido, estadio Elías Figueroa.



MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE



19:00 horas, Colo Colo vs. Deportes Melipilla, estadio Monumental.