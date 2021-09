Se viene el Superclásico: Revisa la programación de la fecha y la tabla de posiciones del torneo nacional

Agencia Aton

24.09.2021

Después del mini receso por Fiestas Patrias, este fin de semana regresará la acción del Campeonato Nacional con la disputa de la 22° fecha.



Todas las miradas se las robará el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, el cual está programado para el domingo 26 de septiembre, a las 16:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

Eso sí, la acción arrancará el viernes 24 con el cotejo entre Huachipato y Palestino, a las 18:30 en el CAP-Acero de Talcahuano.



En tanto, Universidad Católica será el equipo que quede libre en esta jornada.

Esta es la programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional:



VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE



18:30 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP-Acero.

21:00 horas, Unión La Calera vs. O'Higgins, estadio Nicolás Chahuán.



SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Cobresal vs. Antofagasta, estadio El Cobre.

15:00 horas, Unión Española vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

17:30 horas, Deportes Melipilla vs. Audax Italiano, estadio Municipal La Pintana.

20:00 horas, Everton vs. Curicó Unido, estadio Sausalito.



DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Ñublense vs. Santiago Wanderers, estadio Nelson Oyarzún.

16:30 horas, Universidad de Chile vs. Colo Colo, estadio El Teniente.