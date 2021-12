Se vienen cambios: La lista de jugadores que podrían dejar Colo Colo para la temporada 2022

Los albos evalúan la salida de algunos jugadores que con Gustavo Quinteros no tuvieron demasiado protagonismo. También están los casos de Vicente Pizarro y Leonardo Gil.

15.12.2021

En los próximos días podrían haber novedades en Colo Colo y no solo por sus refuerzos, sino que también por la salida de algunos jugadores.

Según informó ADN Deportes, futbolistas como Ignacio Jara, Carlo Villanueva y Javier Parraguez podrían dejar el Monumental en este mercado de transferencias.

El representante del Búfalo, en diálogo con el mismo medio, desconoció la posibilidad de que el delantero deje Colo Colo. "No me han dicho absolutamente nada y la lógica me dice que sigue sin ningún problema", manifestó José Luis Carreño.

"Sería demasiado irresponsable salir a ofrecer a un jugador donde el club dueño de su pase no me ha dicho nada. Sería faltarle el respeto a Colo Colo", agregó.

SIGUE LA INCÓGNITA

Otro jugador que podría emigrar es el delantero Iván Morales, quien termina contrato a mediados de 2022, por lo que Colo Colo espera ofertas por el delantero.

También sigue la incertidumbre sobre la renovación del volante Vicente Pizarro y la situación de Leonardo Gil, quien recientemente terminó su préstamo pero la intención de Colo Colo es retenerlo.