En la 'U' no piensan en dejarse perder ante Iquique: "No se nos ha pasado por la cabeza"

El volante fue categórico para descartar la chance de caer ante los 'Dragones Celestes'. La razón se debe a que a los azules les convendría dejar que los iquiqueños sumen tres puntos, para así no enredarse con el descenso.

22.01.2021

Mucho se ha hablado de que Universidad de Chile se pueda dejar perder frente a Deportes Iquique para no complicarse en la tabla ponderada, donde los azules se encuentran antepenúltimos y si los 'Dragones Celestes' quedan colistas en la tabla anual los estudiantiles quedarían en zona de promoción por correr la lista en la tabla de coeficientes.

Sin embargo, Sebastián Galani, volante de los laicos, descartó de plano que estén pensando en facilitar el triunfo a los nortinos.

"Hemos escuchado sobre la situación en donde el equipo se deje perder, pero no se nos ha pasado por la cabeza. Necesitamos los tres puntos para meternos más arriba. Iquique es un rival que está abajo, pero siempre tiene ocasiones de gol", reconoció en conferencia de prensa.

"Creo que tenemos que pensar en clasificar a alguna copa. Nuestro objetivo es ir a Copa Libertadores. Si bien estamos complicados en la tabla ponderada, ganando podremos salir de esa zona", añadió el ex Coquimbo Unido.

Además, agregó: "Queremos tratar de ganar los partidos que nos quedan. Tenemos que plasmar un buen juego para lograrlo y en eso estamos mentalizados. Iquique es un rival que se crea muchas ocasiones, pero también tienen sus puntos débiles".

Sobre la irregularidad del equipo, sostuvo: "En los partidos nos ha costado en momentos tener ocasiones claras. Creo que a veces nos apresuramos y no terminamos las jugadas de buena manera. Debemos tener la intensidad que mostramos con Palestino. Todos los compañeros quieren estar en el once. Es una decisión del técnico, él sabe por qué para a los once y si cambia es por estrategia de él en la búsqueda por los tres puntos en el partido que corresponda".

¿Por qué le convendría a la 'U' perder con Iquique?

Cabe recordar que a la 'U' le convendría perder contra Iquique debido a que así impiden que los nortinos queden en la parte baja de la tabla 2020, ya que si descienden quedando últimos en ambas clasificaciones, la lista de la tabla ponderada avanza un puesto hacia arriba y podría sentenciar a los azules.

Programación:

U. de Chile vs. Iquique

Domingo 24 de enero

19:15 horas

Transmite TNT Sports.

