Sebastián Miranda aclara situación de Nahuel Luján en la U: "Lamentablemente uno tiene que tomar decisiones"

24Horas.cl Tvn

13.05.2022

En la previa del partido que disputará Universidad de Chile ante Everton, el técnico interino de los azules Sebastián Miranda protagonizó una conferencia de prensa donde uno de los temas centrales fue la situación de Nahuel Luján.

El entrenador reiteró que el jugador argentino está considerado en el plantel, sosteniendo que "Nahuel y todos los compañeros que conforman el plantel están en condiciones de competir".

"He conversado con él y yo voy tomando decisiones en base a lo que veo en los entrenamientos y en ese sentido lo ha hecho de muy buena manera. No venía siendo considerado, pero yo cuento con él. Está preparado al igual que los otros jugadores en su posición", afirmó Miranda.

De igual modo el técnico aclaró: "Lamentablemente uno tiene que tomar decisiones, las cuales tengo que dejar jugadores fuera, pero quiero dejar muy en claro que Nahuel se entrena a la par con sus compañeros. Con la misma exigencia e intensidad".

"Espero que en el plazo que tenga como DT interino le pueda dar la oportunidad de volver a vestir la camiseta y lo haga de la misma manera que el año pasado", concluyó.

PROGRAMACIÓN FECHA 13

VIERNES 13 DE MAYO



18:00 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera. estadio San Carlos de Apoquindo.

20:30 horas, Unión Española vs. Deportes Antofagasta, estadio Santa Laura.



SÁBADO 14 DE MAYO



12:30 horas, Deportes La Serena vs. Palestino, estadio La Portada.

15:30 horas, Everton vs. Universidad de Chile, estadio Sausalito.

18:00 horas, Colo Colo vs. Coquimbo Unido, estadio Monumental.



DOMINGO 15 DE MAYO



14:45 horas, Cobresal vs. O'Higgins, estadio El Cobre (*Transmite TVN, TVN.cl y TV Chile)

17:30 horas, Huachipato vs. Ñublense, estadio CAP-Acero.



LUNES 16 DE MAYO



20:30 horas, Curicó Unido vs. Audax Italiano, estadio La Granja.