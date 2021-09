Segunda incorporación: Universidad de Chile oficializó el fichaje del seleccionado venezolano Anderson Contreras

El técnico de los azules, Esteban Valencia, no descartó que se pueda dar otro fichaje de último minuto.

24Horas.cl Tvn

10.09.2021

Universidad de Chile confirmó su segundo fichaje en este mercado de transferencias oficializando la llegada del venezolano Anderson Contreras.

El volante de 20 años llega a los azules después de vestir la camiseta del Caracas en su país donde debutó en el 2018 y que tras sus buenas actuaciones fue convocado a las selecciones juveniles y en el 2020 llegó nominación a la selección adulta de la 'Vino Tinto'.

Anderson Contreras ya es jugador del "Romántico Viajero" 🇻🇪🔥



El joven volante, que suma experiencias en el Caracas FC y la Selección de Venezuela, se incorpora al mediocampo azul de cara a los próximos desafíos.



Bienvenido, Anderson 🔥#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/fVGgK38nA0 — Universidad de Chile (@udechile) September 10, 2021

Según detalló un comunicado de la U, Contreras es "considerado como un jugador de gran proyección en Venezuela, destaca por un gran remate de distancia, visión de juego, la técnica en pases cortos y pelotazos largos, su búsqueda constante por filtrar balones en ventaja y una gran capacidad de asociación".

Este es la segunda incorporación para la Universidad de Chile de cara a lo que resta de Campeonato Nacional tras el retorno de Junior Fernandes, quien tuvo su primera parte en el club en el año 2012.

ESTÁ DE VUELTA! 🔵🔴



El delantero Junior Fernandes llegó a nuestro país y es nuevamente jugador del "Romántico Viajero". El jugador deberá cumplir con su cuarentena sanitaria, y se unirá al equipo de de cara a la segunda parte del 2021.



Bienvenido, Junior 👏👏#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/heFtgylVBl — Universidad de Chile (@udechile) September 9, 2021

No obstante, el técnico de los azules, Esteban Valencia, no descartó una sorpresa de último minuto. "Hay que esperar lo que va a pasar de aquí a las 18:00 horas, cuando se cierre el mercado, si es que sale alguna opción. Lo de Lorenzo (Reyes) ha estado dando vuelta, han habido unas cosas pero no se ha podido cerrar todavía y habrá que ver cómo termina esa situación. Esperamos de aquí a la tarde tener claridad para ver cómo se resuelva esa situación", expresó en conferencia de prensa.