En Colo Colo miran de reojo el posible interés de la Selección Chilena por Gustavo Quinteros

12.05.2022

La buena campaña tanto en el Campeonato Nacional como la Copa Libertadores junto a Colo Colo, ha posicionado a Gustavo Quinteros como opción para asumir en la Selección Chilena. La figura del técnico albo llama la atención en Quilín y en Macul están atentos.

Juan Martín Lucero, delantero de los albos, comentó la posibilidad de que el argentino-boliviano llegue a la Roja. “(Gustavo Quinteros) No nos mencionó nada sobre el tema. Si se lo nombra, se lo merece, ha hecho un gran trabajo. Si se lo vincula con la Selección, se ha ganado ese lugar. Si toma o no la decisión, no estoy al tanto. No sé lo que piensa él", dijo.

🎙 JM Lucero: "Si se nombra a Gustavo (en selección) creo que es porque ha hecho un gran trabajo y se lo merece. Para nosotros debe ser un orgullo como club y como plantel que se fijen en nuestro técnico, después la decisión es personal". #ConexiónMonumental 📡 — Colo-Colo (@ColoColo) May 12, 2022

"Es un orgullo para nosotros como club que se fijen en él, porque quiere decir que se están haciendo las cosas bien", complementó el trasandino, quien no escondió su temor ante dicha opción.

“Gustavo ha marcado una tendencia importante en el club. Le dio mucho al club en este tiempo y obviamente que si se va, sería una pérdida importante. Obviamente dolería, pero todavía no pasó a mayores", sentenció.