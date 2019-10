Sentencia a Sergio Jadue en Estados Unidos es aplazada por octava vez

El juicio por los escándalos de corrupción de la FIFA y la Conmebol en contra del ex presidente de la ANFP será el próximo 5 de mayo de 2020.

Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP, vio aplazada por octava vez su sentencia tras estar involucrado en los escándalos de corrupción de la FIFA y la Conmebol

El otrora mandamás del balompié nacional viajó en noviembre de 2015 a Estados Unidos, por un acuerdo con el FBI, declarándose culpable de cargos de corrupción en la venta de derechos de televisación de torneos sudamericanos y ofreciéndose para colaborar con la investigación

Después de casi cuatro años aun no hay una sentencia para el calerano, que se encuentra radicado en Miami, y ahora hay una nueva fecha: el 5 de mayo de 2020.

Recordar que la anterior fecha para la lectura de la sentencia estaba fijada para el 18 de noviembre.

El periodista que sigue este caso allá en Miami, Ken Bensinger, reveló que solo cinco de los más de 20 involucrados han sido sentenciados. Incluso, adelantó que la sentencia de Jadue no se hará efectiva sino hasta que se vea la apelación de Juan Ángel Napout y José María Marín, ex presidente de la Conmebol y ex mandamás de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), respectivamente.