¿Será esta vez? La U avanza en las conversaciones para construir su estadio en Cerrillos

Agencia Aton

08.01.2022

Universidad de Chile estaría dando pasos importantes para finalmente tener su estadio propio. Según informó La Tercera, el gerente general de Azul Azul, Cristian Aubert, ha sostenido reuniones con la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facusse, además de autoridades de gobierno, incluyendo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward.



El proyecto se desarrollaría en un terreno de 12 hectáreas, el cual cumpliría con todas las condiciones de conectividad para construir el estadio de 30000 personas que proyectan desde Azul Azul. El sitio es propiedad del Serviu, ubicándose a escasa distancia de avenida Lo Errazuriz y de la Autopista central, además de estar a tan solo 3450 metros de la estación de Metro Cerrillos.



La alcaldesa de la comuna se mostró positiva frente a la posibilidad de recibir el anhelado estadio de la U. “He tenido un par de reuniones con directivos de Universidad de Chile. Según me comentaron, llevan años buscando un terreno para llevar adelante su Proyecto Estadio”, señaló en conversación con La Tercera.

“Como comuna, estamos en busca de proyectos que generen inversión, trabajo y posibilidades de desarrollo social, así como también necesitamos ingresos, como las patentes comerciales, que nos ayuden a contar con recursos permanentes que ayuden a impulsar el desarrollo de la comuna”, agregó.



Desde Azul Azul se mostraron cautelosos frente a esta nueva opción de concretar el sueño azul: “En nuestra nueva administración no queremos levantar falsas expectativas con un proyecto tan ambicioso como este. No queremos caer en errores pasados y solo informaremos algún tipo de avance cuando este sea real, serio, concreto y firme. Un principio angular de esta dirigencia es que no podemos jugar con las ilusiones de nuestra fiel hinchada”, declararon desde la concesionaria.