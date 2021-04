"Será lila": Ex Colo Colo destaca entre los cinco refuerzos que prepara Deportes Concepción

24horas tvn

26.04.2021

Deportes Concepción comienza a definir a sus primeros refuerzos para la temporada 2021 que tendrá a Renato "Tiburón" Ramos como su entrenador.

El cuadro "lila" ya tendría prácticamente listos cinco refuerzos, entre los cuales destaca el nombre de un ex Colo Colo: Darío Melo, quien dejó el Monumental tras finalizar su contrato.

Según detalla El Diario de Concepción, "el portero será lila y se integrará hoy al plantel que entrena desde hace unos días en los Campos Deportivos de Nonguén. El DT lo conoce, ya que compartieron camarín en Palestino".

Otro nombre que resalta entre los refuerzos del León de Collao es el defensa Ezequiel Luna, quien destacó varias temporadas con la camiseta de Santiago Wanderers.

Según el mismo medio, "sólo los exámenes médicos separan al defensa de sellar su arribo al León de Collao", destacando que "tiene 34 años y una gran trayectoria no sólo en Chile, sino que pasos por Liga de Quito y Tenerife".

A estos dos fichajes, se sumarían Ignacio Ibáñez (ex Cobreloa), Kevin Valenzuela (ex Ñublense) y Gonzalo Mosquera (ex Iberia).