"Será un jugador clave": La alineación de la U que propone Johnny Herrera para el Superclásico

24.09.2021

Cuando restan pocas horas para el esperado Superclásico del fútbol chileno, Johnny Herrera dio a conocer cuál sería su equipo de Universidad de Chile para enfrentar a Colo Colo este domingo.

"Yo tenía mis dudas", comenzó diciendo el histórico portero azul en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports en relación a la titularidad de Fernando de Paul que finalmente puso.

Luego la línea defensiva compuesta por cuatro jugadores la integran Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arías y Marcelo Morales.

En el mediocampo el primer elegido fue Sebatián Galani por sobre Camilo Moya. "La mejor versión de la U fue cuando estaba en el medio", argumentó Herrera.

Luego apostó por Mario Sandoval, Marcelo Cañete y Gonzalo Espinoza. Respecto a este último manifestó que "para mí va a ser uno de los jugadores claves de este clásico, siempre aparece para este tipo de partidos".

Finalmente en delantera mantuvo a la dupla compuesta por Joaquín Larrivey y Franco Lobos.

El 11 de la @udechile de Johnny Herrera y Aldo Schiappacasse para el #SuperclásicoxTNTSports #TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/jUDHemoVlD — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 23, 2021

Programación completa de la 22° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE



18:30 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP-Acero.

21:00 horas, Unión La Calera vs. O'Higgins, estadio Nicolás Chahuán.



SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Cobresal vs. Antofagasta, estadio El Cobre.

15:00 horas, Unión Española vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

17:30 horas, Deportes Melipilla vs. Audax Italiano, estadio Municipal La Pintana.

20:00 horas, Everton vs. Curicó Unido, estadio Sausalito.



DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE



12:00 horas, Ñublense vs. Santiago Wanderers, estadio Nelson Oyarzún.

16:30 horas, Universidad de Chile vs. Colo Colo, estadio El Teniente.