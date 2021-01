Serán cuatro "finales": Los partidos que le restan a Colo Colo para evitar el primer descenso de su historia

24horas tvn

25.01.2021

Comienza la recta final del torneo nacional y Colo Colo sigue en su lucha por evitar el descenso. Si bien recientemente sumaron importantes puntos ante Coquimbo Unido, de igual modo hoy estarían disputando el partido de definición para no perder la categoría (ver nota).

Por este motivo es que los partidos serán cruciales para los dirigidos por Gustavo Quinteros, siendo el próximo desafío Unión La Calera, conjunto que vive una realidad muy distinta a los albos ya que disputa el primer lugar con Universidad Católica.

Este encuentro está programado para el próximo domingo 31 de enero a las 18:30 horas en el Estadio Monumental.

El fixture que le resta a Colo Colo:



*vs. Unión La Calera (local), Domingo 31 de enero, 18:30 horas

**vs. Deportes Iquique (visita)

**vs. Cobresal (local)

**vs. O'Higgins (visita)

*: Partidos pendientes.

**: Partidos sin programación.

ASÍ SE DEFINIRÁN LOS DESCENSOS EN EL FÚTBOL CHILENO

Finalizado el torneo 2020, serán tres los equipos de la Primera División del fútbol chileno que perderán la categoría. A continuación revisamos cómo se definirán estos descensos.

El peor del campeonato 2020

Uno de los descendidos corresponderá al equipo que finalice en el último lugar de la tabla de posiciones del torneo.

El peor de la tabla de promedios

Otro de los equipos que perderá la categoría será el equipo que termine en el último puesto de esta tabla que considera los puntos obtenidos en 2019 (valen 60%) y los de 2020 (un 40%).

Un duelo de definición

Finalmente el tercer equipo descendido se definirá luego de un partido de definición entre el penúltimo de la tabla de posiciones y el penúltimo de la tabla de promedios.