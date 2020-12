Seremi de Salud investigará epidemiológicamente a Curicó Unido por casos de Covid-19

Agencia Aton

La Seremi de Salud del Maule anunció que realizará una investigación epidemiológica en Curicó Unido debido a los 11 casos positivos que hasta ayer acumulaba el plantel. Cuando la cifra de contagiados era 8, el cuadro cementero tuvo que viajar a Talcahuano para enfrentar a Huachipato, diezmado por las bajas terminó perdiendo por la cuenta mínima.



La encargada de la Seremi, Marlenne Durán, explicó que Curicó todavía puede seguir entrenando, pero posteriormente éstos se suspenderán: “En este minuto recién se están haciendo la investigación epidemiológica porque hace unas horas nos llegaron a nosotros estos exámenes positivos. (…) Mientras nosotros realizamos la investigación epidemiológica, obviamente el equipo no puede entrenar, las personas no pueden salir, tiene que estar a la espera”.



La autoridad también dijo que deben “determinar quiénes pueden ser contactos estrechos”, explicando las razones que lo convertiría en posible positivo a covid-19: “Más de 15 minutos a menos de un metro de una persona que sea positivo de Covid-19, sin mascarilla, haber compartido en un espacio cerrado por más de dos horas con una persona que esté contagiada, sin mascarilla. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares con una persona que esté contagiada de Covid-19 positivo, o haberse trasladado en cualquier medio de transporte a menos de un metro de una persona contagiada sin mascarilla”.



Por lo pronto, la ANFP no se ha pronunciado sobre el encuentro que mañana donde los maulinos recibirán a Unión Española, a las 20:30, por la vigesimoquinta fecha y en el que no podrán contar con gran parte del plantel.