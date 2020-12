Seremi de Salud de Valparaíso informa tres casos positivos de Covid-19 y seis probables en Unión La Calera

Además, en el plantel habría once contactos estrechos, por lo que se han suspendido las actividades deportivas en el club.

Agencia Aton

13.12.2020

El coronavirus vuelve a azotar el fútbol chileno. La autoridad sanitaria de Valparaíso informó que Unión La Calera tiene tres casos confirmados con coronavirus, seis probables y otros once contactos estrechos.



Francisco Álvarez, Seremi de Salud de Valparaíso, entregó la información y explicó: "Esto es resultado de las investigaciones epidemiológicas que llevamos hasta el momento".



"Por otra parte, estas personas están bajo aislamiento y en buenas condiciones. Además, se suspendieron las actividades deportivas de este club y nos hemos comunicado con la ANFP y la Seremi de deportes", agregó, sin revelar el nombre de los contagiados.



Recordemos que el mismo Seremi denunció a los cementeros por supuesta suplantación de identidad durante unos exámenes PCR, lo que inició una investigación de la justicia ordinaria.



Ahora queda ver que pasa con el calendario del equipo quillotano, dándole un nuevo dolor de cabeza a la ANFP. Nada más este fin de semana se habían suspendido los duelos entre Universidad de Chile vs Deportes Iquique y Unión La Calera vs O'Higgins por una ola de contagios.