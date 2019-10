Sergio Vargas, director deportivo de Azul Azul: "No me cabe duda que nos salvaremos"

El ex arquero se mostró confiado en que Universidad de Chile revertirá el mal momento que los tiene al borde del descenso.

30.09.2019

Sergio Vargas, director deportivo de Azul Azul, mostró toda su confianza en que Universidad de Chile no perderá la categoría y que mejorará su ubicación en la tabla de posiciones en las fechas que restan para el término del Campeonato Nacional.

"No me cabe duda, como a todos en el club, que nos salvaremos. Estamos confiados, pero, sí, estamos preocupados. Eso lo reconozco", dijo el ex arquero en diálogo con La Segunda.

Al mismo tiempo, destacó y defendió los resultados que ha obtenido hasta ahora Hernán Caputto, pese a que sólo ha ganado un partido por el torneo nacional desde que asumió para reemplazar a Alfredo Arias a comienzos de agosto.

"Los resultados no han sido los esperados y por eso seguimos en una posición incómoda. Pero un entrenador debe evaluarse no solo por eso. Y Caputto, según lo que hemos visto, sigue siendo el buen entrenador que siempre pensamos que era", dijo 'Superman'.

Sobre lo mismo, añadió que "Caputto le ha dado a la 'U' una cierta línea futbolística. Pensamos que perfectamente el equipo podría tener 12 ó 13 puntos más de acuerdo a cómo ha jugado. El problema es que no hemos logrado cristalizar en resultados lo que hemos producido... Si le va bien, la opinión mayoritaria es que siga".

Al cerrar, Vargas sentenció que "el objetivo es no descender y si Hernán Consigue eso y le sigue dando una fisonomía al equipo, es obvio que la idea es que se quede al mando el próximo año".

Cuatro jugadores menos: Las bajas por lesión que podría tener la 'U' ante Colo Colo

Universidad de Chile comienza el mes de octubre con un complejo presente, al estar ubicado en zona de descenso directo a Primera B cuando apenas restan ocho fechas para el término del Campeonato Nacional.

La pista parece ser aún más pesada para los azules, considerando que este sábado enfrentarán a Colo Colo en el Estadio Monumental, en un partido donde buscarán ganar por primera vez en Macul en los últimos 18 años.

Además de este poco alentador panorama, en la 'U' sufren con la posible ausencia de cuatro jugadores titulares para el choque ante el Cacique.

Según informó Cooperativa, el delantero Sebastián Ubilla estaría prácticamente descartado tras salir con molestias físicas en la derrota ante Palestino.

Por su parte, Lucas Aveldaño y Ángelo Henríquez, quienes no dijeron presente ante los árabes, trabajan para recuperarse de sus lesiones y así estar ante Colo Colo, pero parece difícil que lleguen a recuperarse.

Finalmente está el caso de Matías Rodríguez, otro de los que no estuvo ante Palestino. Sin embargo, el argentino parece ser, a priori, el jugador que tendría más chances de poder mejorar su condición física y estar en el Superclásico.

Cabe recordar que el choque entre Colo Colo y la 'U' en el Monumental se jugará este sábado a las 15 horas.

Programación Fecha 23:

Viernes 4 de octubre:

20:30 horas | Huachipato vs. Unión La Calera | Estadio CAP Acero

Sábado 5 de octubre:

12:00 | Deportes Antofagasta vs. O'Higgins | Calvo y Bascuñán

15:00 | Colo Colo vs. U. de Chile | Estadio Monumental

17:30 | U. de Concepción vs. Unión Española | Ester Roa Rebolledo

Domingo 6 de octubre:

12:30 | Deportes Iquique vs. Everton | Estadio Cavancha

15:00 | Palestino vs. Curicó Unido | Municipal de La Cisterna

17:30 | U. Católica vs. Cobresal | Estadio San Carlos de Apoquindo

20:00 | Coquimbo Unido vs. Audax Italiano | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

