Sergio Vargas le abrió la puerta al regreso de Johnny Herrera a la U: "Depende de él"

Agencia Aton

14.06.2020

Si bien Hernán Caputto desconoció la información, durante la semana tomó fuerza la opción de que Fernando de Paul emigre de la Universidad de Chile. Su agente confirmó que "Tuto" tiene ofertas de Pumas UNAM, opción que de concretarse dejaría una importante vacante en la portería de los laicos.



En dicho contexto, el gerente deportivo de la U, Sergio Vargas, comentó en Grítalo América la posibilidad de que Johnny Herrera vuelva a la escuadra estudiantil.



“Es un muchacho que muchas veces sabe lo que dice. Lo que él puede decir también le podría traer repercusiones o consecuencias, inclusive lo hablamos“, señaló el directivo, abriendo las puertas del retorno para "Samurai", 12 veces campeón con los azules.



Vargas agregó: “Va a depender de lo que vaya hablando, diciendo, opinando. En ese sentido puede provocar un acercamiento o no con la gente y con las personas. El futuro no lo puedo adivinar, pero uno siempre debe trabajar para conseguir las cosas para su futuro y debe ver qué camino toma”.





Respecto a sus diferencias con Herrera, el dirigente explicó: “Los dos tenemos nuestra personalidad, somos bastante diferentes pero dos personas leales, frontales, honestas y decimos las cosas como son. En general digo las cosas tal cual como son, Johnny es igual y yo estoy muy claro y tranquilo con todas las acciones que he hecho”.



Por otro lado, "Superman" se refirió a la mala racha de la U en el Estadio Monumental ante Colo Colo, terreno donde no gana desde 2001: “Hace muchísimo tiempo no se gana allá (en Macul), es más, estaba yo todavía en el plantel. El estadio de Colo Colo es un estadio donde creo que la U es la única vez en el año que realmente es visita. En este tipo de partidos ellos crecen en su estadio, se sienten más seguros y bueno, depende de uno poder imponer ahí su carácter”.



“Pasaron 17 años y en 17 años pasan muchísimos jugadores, estamos hablando de cientos a los cuales les tocó competir ahí en el estadio. Le tocó pasar a la mejor U o una de las mejores de la historia; en esos años (2011, 212) que era extraordinaria y no lograron ganar“, agregó.