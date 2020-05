Sergio Vargas revela por qué Alexis Sánchez terminó jugando en Colo Colo y no en la U

Agencia Aton

Sergio Vargas, director deportivo de Universidad de Chile, reveló que 150 mil dólares fue la diferencia que terminó con Alexis Sánchez en Colo Colo y no en la U, club del cual el tocopillano es hincha declarado, en el 2006.



En conversación con Redgol, el ex portero relató: "Me junté con Fernando Felicevich en la cafetería Le Fournil del Parque Arauco, creo que ya no existe, y ahí me comentó que Alexis era de la U y que quería jugar en la U”.



“Para tener a Alexis Sánchez había que poner 150 mil dólares. Dinero que la ‘U’ no tenía y apareció Colo Colo y pagó ese dinero y terminó jugando allá”, agregó Vargas, que en ese entonces era gerente deportivo del elenco universitario.



Recordemos que "Maravilla" ya había sido comprado por el Udinese, que prefirió cederlo a Colo Colo por el monto solicitado, mientras que en ese entonces los azules estaban en quiebra.



“Alexis es de la U y quería jugar en la U”, agregó "Superman".



En 2018, Sánchez reveló su fanatismo por la U: “Es un sueño de mi familia, de mi papá que hoy está en el cielo. En mi familia les gustaría que termine mi carrera en la ‘U’. Jugué en el Colo Colo y fue un momento muy lindo. Gané muchas cosas con Colo Colo. La gente lo va a entender, es un sueño de mi padre y se lo voy a cumplir si Dios quiere, a veces hay que hacer sacrificios por la familia”.