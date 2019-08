Sergio Vargas y el nuevo DT para la U: "Preferimos que sea alguien que conozca el fútbol chileno"

24Horas.cl TVN

05.08.2019

Un día después de que Universidad de Chile confirmara la salida del técnico Alfredo Arias, el director deportivo de Azul Azul, Sergio Vargas, confirmó que Hernán Caputto estará de forma interina y adelantó además el perfil que buscan para el nuevo DT del primer equipo.

"Hernán Caputto estará de forma interina. Es el jefe técnico del fútbol formativo, que no ha dirigido en primera, pero que es de una capacidad probada", expresó Vargas en diálogo con Cooperativa.

"Para mí, el día de mañana será un gran entrenador y confiamos en lo que puede realizar el día sábado. Tiene capacidad de análisis y eso al equipo le servirá para llegar preparado a un partido que es importante, porque Antofagasta está en la lucha con nosotros", agregó.

Respecto al nuevo entrenador que buscan para Universidad de Chile, Vargas fue claro en que prefieren a "alguien que haya pasado por el fútbol chileno, que lo conozca".

Por el momento el nombre que ha surgido como reemplazante de Arias es el de Jorge Pellicer, quien dirigió por última vez a Audax Italiano en 2016.

PROGRAMACIÓN TERCERA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 9 de agosto

Curicó Unido vs. U. de Concepción. 19:30 horas.

Sábado 10 de agosto

Cobresal vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta. 15:00 horas.

Everton vs. Unión Española. 17:30 horas.

Audax Italiano vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 11 de agosto

Palestino vs. Unión La Calera. 12:30 horas.

O'Higgins vs. Colo Colo. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido. 17:30 horas.

