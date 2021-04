Sergio Vargas y posible despido a Rafael Dudamel tras reunión con jugadores: "No creo que sea para eso"

24Horas.cl TVN

09.04.2021

Sergio Vargas, uno de los directores deportivos de Universidad de Chile, se refirió este viernes a la polémica reunión que sostuvo Rafael Dudamel con miembros de su cuerpo técnico y algunos jugadores de plantel azul, en medio de una cuarentena y de la peor etapa que vive el país desde el inicio de la pandemia.

En ese sentido, 'Superman' descartó llegar al extremo de una sanción mayor contra el venezolano, como despedirlo de su cargo.

"No creo que se llegue a eso, no creo que sea para eso, eso es un tema deportivo y en ese sentido la conversación que se tuvo con él no tiene que ver con eso. Igualmente el Directorio se reúne la próxima semana para tomar las medidas por lo ocurrido", dijo en diálogo con Radio ADN.

Al mismo tiempo, el ex arquero explicó el tenor de la reunión, señalando que "el objetivo era otro, más allá de lo técnico era una cosa de compartir, de manejo de grupo, poder juntarse fuera de las instalaciones del CDA por un tema de convivencia. Se equivocaron porque lamentablemente no se pueden mover, estamos en cuarentena y fue un error y está bien todo lo que se está hablando y se está diciendo".

"Yo creo que tiene que ver con el ámbito personal, pero sin eludir las responsabilidades, es un error, yo creo que es un error por el lugar donde se hace, y Dudamel pidió las disculpas", agregó.

Finalmente, hizo un mea culpa en nombre de la institución, considerando que la 'U' ya tuvo un brote de COVID-19 hace algunas semanas, lo que lo afectó duramente en lo deportivo al quedar con el equipo muy mermado para la revancha de Copa Libertadores ante San Lorenzo, donde el club colegial terminó siendo eliminado.

"Parto diciendo que es un error, pero también hablo de la intención, no se quiso sacar ventaja o de hacerse los vivos y lo estamos analizando a ver qué se va a hacer, qué se va a decir. Hay que dejar en claro que más que responsabilidad institucional hay una responsabilidad personal... Veníamos con antecedentes con los contagios, se habló de cuidar los protocolos y bueno, se pasó por alto, pero no con mala intención o de sacar ventajas y reitero que hubo un sentido de convivencia", cerró.