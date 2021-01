"Sería muy lindo": Joe Abrigo no esconde sus deseos de jugar en la Universidad de Chile

Agencia Aton

04.01.2021

Joe Abrigo se ha convertido en una de las figuras del fútbol chileno y baluarte en la gran campaña de Coquimbo Unido que tiene al cuadro "pirata" en una histórica semifinal de la Copa Sudamericana.

De hecho, ya se habla de que el volante podría arribar a Universidad de Chile para cubrir el vacío que dejará Walter Montillo con su retiro del fútbol. Y el propio jugador nacional confesó que le gustaría llegar al conjunto estudiantil.



"Creo que puedo dar el salto. Sería muy lindo poder jugar en un grande como la U. Pablo Aránguiz me dijo que ojalá se pueda dar, que me esperaba. La verdad, sería lindo jugar en la U", reconoció en conversación con DirecTV.



Eso sí, aclaró: "La verdad no sé nada de la U. He conversado con Pablo Aránguiz, pero porque es mi amigo. Mi representante ve todo, sería muy lindo poder jugar en la U, es un grande".

LA COPA SUDAMERICANA



Además, aprovechó para referirse al sueño que están viviendo en Coquimbo Unido con la semifinal en la Copa Sudamericana, donde este jueves recibirán a Defensa y Justicia de Argentina por la ida.

"Estamos muy ilusionados. Hemos podido preparar durante varios días el partido. Estamos a tres partidos de hacer historia y tenemos la mentalidad que podemos lograrlo. Sabemos que será un partido complicado ante Defensa y Justicia, debemos estar concentrados", manifestó.

