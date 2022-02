"Si lo pillo por el área dice": Universidad de Chile hace oficial el fichaje del volante uruguayo Álavaro Brun

24Horas.cl Tvn, Agencia Uno

17.02.2022

El mediocampista uruguayo Álvaro Brun fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad de Chile, cuadro al que llega desde Montevideo City Torque.

"Si lo pillo por el área dice: BRRRUN BRRRUN BRRRUN BRRRUN BRRRUN. El uruguayo Álvaro Brun es oficialmente nuevo refuerzo del Romántico Viajero", escribieron en las redes sociales de los azules.

Si lo pillo por el área dice: BRRRUN BRRRUN BRRRUN BRRRUN BRRRUN 🎵

El uruguayo Álvaro Brun es oficialmente nuevo refuerzo del Romántico Viajero 🤘#VamosLaU 🔵🔴 pic.twitter.com/jfFiNWUFZD — Universidad de Chile (@udechile) February 17, 2022

En su arribo a Santiago, el oriundo de Montevideo declaró que "al hincha (de la ‘U’) decirle que me voy a esforzar al máximo y dejar el alma porque quiero dejar huella en este club tan grande. Que se quede muy tranquilo, que voy a aportar mi grano de arena para conseguir los objetivos".



"No jugué toda mi carrera en Uruguay, jugué en Argentina, en Nicaragua. Para mí esta es la mayor experiencia porque es un club grande. Me viene en un momento de mi carrera en que para muchos la estoy finalizando, pero me tengo mucha fe”, complementó.





Para terminar, Brun señaló que llegar al elenco colegial “es un desafío importante, no he podido hablar con (el técnico) Santiago Escobar".



La ‘U’ es uno de los punteros en el arranque del Campeonato Nacional 2022, con seis unidades, luego de vencer a Unión La Calera como visitante y a Deportes Antofagasta como local en el Santa Laura.