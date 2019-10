"Si no le tomamos el peso, estamos en el horno": La recordada frase de Johnny Herrera que se convirtió en viral tras el Superclásico

24Horas.cl Tvn

08.10.2019

La derrota en el Superclásico ante Colo Colo sigue dando vueltas en la mente de los hinchas de Universidad de Chile, que ven cómo su equipo continúa hundiéndose en la tabla de posiciones y que corre el serio riesgo de descender al final del Campeonato Nacional si es que no logra comenzar a sumar los puntos necesarios en las últimas siete fechas que restan.

En ese contexto, los fanáticos recordaron una frase de Johnny Herrera, quien en la primera parte del torneo ya advertía lo que podría ocurrir con la U, y que se convirtió en viral tras el duelo ante los albos.

"Yo creo que por última vez se tendrá que hacer un esfuerzo y meter la mano al bolsillo, porque sería muy dramático y desastroso que este equipo se vaya a la B. Y no estamos tan lejos. Bajó River, bajó Corinthians, bajó Inter de Porto Alegre. Si no le tomamos el peso, estamos en el horno. Es la peor campaña de la historia de Universidad de Chile. El otro día empatamos con Colo Colo, pero siendo objetivos es lo menos malo que nos pudo pasar. Hace mucho que no les ganamos", disparó el portero en mayo de este año en diálogo con Fox Sports cuando había sido relegado a la banca de suplentes por el entonces técnico azul, Alfredo Arias.

Las declaraciones de Herrera rápidamente se viralizaron a través de redes sociales y los hinchas apuntaron: "La tenía súper clara".

Cabe recordar que en la actualidad Universidad de Chile se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla con 21 puntos, sólo uno más que el colista Universidad de Concepción. Ambos equipos se ubican en zona de descenso directo.

Los puntos que necesita la U para salvarse del descenso

considerando los puntos conseguidos por San Luis y Deportes Temuco, los clubes que bajaron a segunda división en 2018, la U debe completar al menos 8 puntos más en lo que queda de torneo, para así llegar a las 29 unidades, uno más que los que tuvo el 'Pije' el año pasado.

Con 12 puntos

Sin embargo, en la U calculan que se salvarán del descenso si es que logran sumar 12 puntos, es decir, finalizar el torneo con 33 unidades. En esa línea, los azules apuntan a ganar los cuatro partidos que deberán disputar de local.

La tarea no parece tan compleja aunque el mal rendimiento del equipo durante este 2019 llena de nervios a los hinchas azules, especialmente considerando el complejo fixture que se les viene por delante, pues como local deberán enfrentar a rivales directos como Deportes Iquique, Everton y Universidad de Concepción.

El duro calendario que le resta a la U para intentar salvarse del descenso

Fecha 24: Universidad de Chile vs. Deportes Iquique

Fecha 25: Universidad de Chile vs. Everton

Fecha 26: Huachipato vs. Universidad de Chile

Fecha 27: Universidad de Chile vs. O'Higgins

Fecha 28: Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción

Fecha 29: Curicó Unido vs. Universidad de Chile

Fecha 30: Cobresal vs. Universidad de Chile

