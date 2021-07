"Si no se cambia, la U va a terminar peleando el descenso de nuevo": Johnny Herrera lapidario con el momento de los azules

24Horas.cl Tvn

06.07.2021

La Universidad de Chile vive unos días difíciles tras su eliminación en los octavos de final de la Copa Chile tras perder frente a Fernández Vial.

Los azules marchan 12° en el campeonato y aún no confirman un nuevo entrenador tras la salida de Rafael Dudamel, escenario que para algunos referentes de la escuadra universitaria podría significar el fantasma campañas pasadas donde coquetearon con el descenso.

Así lo dejó claro el ex arquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, en el programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports.

"Esto no viene de ahora. Me tocó vivir un momento maravilloso en el club, siendo campeón casi año por medio. Una vez hasta Víctor Hugo (Castañeda) me dijo que estaba preocupado hasta de la señora que hace el aseo. Pero que hasta a ese punto había que preocuparse, porque hay que gente que no tenia ni idea de donde estaba parada", señaló el ahora comentarista deportivo.

"La U está tocando fondo de nuevo, y hay que salir. Es una emergencia. Si no se cambia, la U va a terminar peleando el descenso de nuevo. Para mí, con lo que se mostró ante Fernández Vial, el equipo está en condiciones de pelear el descenso", agregó.

Por último, Herrera señaló que "en este minuto es Cristian Aubert el que está a cargo del club. Es parte de esto, pero le quito responsabilidad. El plantel fue armado por Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas. Y es gente que nunca se hizo cargo. Ahora ellos buscan que los nuevos dueños lo resuelvan, pero si la cagada la dejaron ellos".