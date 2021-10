"Siempre existen posibilidades": Larrivey preocupa a los hinchas de la U al revelar que tiene opciones de partir a otros clubes

Agencia Aton

18.10.2021

Hace unos días Reinaldo Sánchez, ex presidente de la ANFP y actual timonel de Santiago Wanderers, criticó a Universidad de Chile por su intención de querer renovar al experimentado delantero Joaquín Larrivey y que no se le diera cabida a los jugadores más jóvenes.





"Hoy la U está evaluando la renovación de un delantero de 37 años y eso es una barbaridad. Yo jugaba en un equipo senior Sub-35 en mi época. Son pocos los que se la juegan por los jóvenes", sostuvo en la oportunidad el mandamás del cuadro caturro.





Y el atacante trasandino salió a responder al directivo en una extensa entrevista que dio el ariete a El Mercurio.



"No sé quién es (Reinaldo Sánchez) ni qué dijo. He jugado siempre y el tema de la edad es un paradigma que se ha roto (...) Sacar el tema de la edad me parece un poco burdo, es no entender el contexto que se vive en el fútbol a nivel mundial, es no estar actualizado", reconoció el goleador de los azules.





Además, aprovechó de enviar un mensaje de que todavía no piensa en un eventual retiro del fútbol: "Hoy pienso en el presente y, en lo personal, siento que es muy bueno: soy el goleador del torneo, jugando siempre, lo que vengo haciendo desde hace 10 años y eso me hace ver que mi retiro no será pronto".



Pero también, Larrivey se refirió a las negociaciones con la U por renovar su contrato y reveló que hay otros clubes interesados en sus servicios: "Yo estoy tranquilo, porque me esfuerzo y entreno al máximo. Siento que soy un aporte para el equipo, he estado disponible en todos los partidos y vengo haciendo las cosas bien. Estoy feliz acá, disfrutando. Lo de mi contrato se lo dejo a mi representante".





"Me siento bien, soy un aporte y siento que puedo seguir jugando un buen tiempo más. Cuando hay un acuerdo tienen que estar contentas las dos partes. Ojalá podamos llegar a buen puerto, y si no se da, agradecido y miraré para adelante. Cuando los números son buenos, no solo en este año, siempre existen posibilidades", complementó.