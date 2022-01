"Siento que este año me puedo consagrar": La ex promesa de Colo Colo que reforzó a Cobreloa

24horas tvn

06.01.2022

"Siento que este año puede ser el de mi consagración en el fútbol y por eso es que elegí la oferta de Cobreloa por sobre otras”. Así Carlos "Chirigüe" Sepúlveda arribó al elenco loíno para estampar su firma y convertirse en el nuevo refuerzo de cara a la temporada 2022.

El mediocampista, de 27 años, viene de ser uno de los puntales en la campaña de Fernández Vial en 2021, camiseta con la que marcó 15 goles y rechazó una oferta de la primera división del fútbol uruguayo para llegar a Calama.

“Mis papás siempre me hablaban de Cobreloa, de la zona, de la historia del club. Por eso, cuando salió la propuesta, le dije a mi representante que era esta y no otra la que quería tomar”, señaló en diálogo con El Mercurio de Calama.

"SIENTO QUE SOMOS PARECIDOS CON MATÍAS FERNÁNDEZ"

Sin embargo, su paso por el “Almirante” es sólo uno de varios que ha hecho en su carrera, la cual comenzó en Colo Colo. Sepúlveda fue formado en el “Cacique”, donde a los 17 años hizo su debut en primera división en una dura derrota 5-1 ante O’Higgins en Copa Chile, época en la que sus sueños apuntaban alto y ya se comparaba con un ídolo de los albos: Matías Fernández.





“Me caracterizo con él. Es una gran persona. Fue una linda oportunidad poder entrenar con él. Jugué con personalidad ese partido, incluso me agrandé (en referencia a la práctica de la selección chilena con juveniles albos en septiembre de 2012). Siento que somos parecidos con Matías. Ambos de La Calera, tuvimos que venirnos a vivir solos acá, dejar nuestras familias, ambos lloramos los primeros días, pero la Casa Alba fue fundamental. Me dieron una semana de prueba, me porté bien y jugué bien y ya después me traje mis cosas y me quedé. Juego con la 14, me quedé con esa camiseta”, señalaba en ese entonces tras su debut.

No obstante, en 2014 fue cedido a Unión La Calera, para luego pasar a Trasandino, General Velásquez, Deportes La Serena, Malleco Unido, entre otros.





A 10 años de ese debut, que en palabras de aquel joven no fue el “soñado” porque no marcó y no consiguió un triunfo, hoy “Chirigüe” continúa apuntando alto, esta vez con su llegada a Cobreloa: “Creía que era el momento de dar un salto y aceptar un desafío grande, en un club con mucha historia pero donde la presión existe siempre".

"Estamos convencidos de que tenemos equipo para ascender", sostuvo.