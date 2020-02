Sin partidos el domingo 8 de marzo: ANFP entregó programación de la fecha 7

Agencia Uno

28.02.2020

La ANFP dio a conocer este viernes la programación de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2020, que no tiene partidos programados para el día domingo 8 de marzo.



Debido a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y las manifestaciones sociales que se realizarán, el domingo 8 no habrá acción en el fútbol profesional.



La fecha 7 comenzará el jueves 5 de marzo con dos partidos, donde destaca el cruce de Universidad de Chile y Everton.



En tanto, el cierre de esta nueva jornada será el martes 10 con dos encuentros.



Campeonato Nacional 2020 - Séptima fecha.-



Jueves 5 de marzo:

Universidad de Chile vs. Everton, 18:00 horas. Estadio Nacional.

Universidad de Concepción vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".



Viernes 6 de marzo:

Universidad Católica vs. Unión Española, 18:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.



Sábado 7 de marzo:

Deportes La Serena vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio La Portada.

Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido, 17:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Deportes Iquique vs. O'Higgins, 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.



Lunes 9 de marzo:

Unión La Calera vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán”.



Martes 10 de marzo:

Santiago Wanderers vs. Palestino, 18:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Huachipato vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio CAP.

