"Son un desafío fantástico": La respuesta de Ariel Holan sobre opciones de Gary Medel y Claudio Bravo en la UC

01.07.2020

Desde hace tiempo que se viene hablando sobre el posible regreso de Gary Medel a Universidad Católica, y en los últimos días se sumó la opción de Claudio Bravo, después de que su esposa, Carla Pardo, quien es fanática de los cruzados, manifestara su deseo de que el portero de la Selección Chilena vista la camiseta de la UC.



Frente a esto, el técnico del conjunto de la franja, Ariel Holan, expresó en conferencia de prensa virtual que "jugadores de esa categoría y experiencia son un desafío fantástico para cualquier entrenador".



Además, el estratego argentino se refirió a la posibilidad de un arribo de Pedro Pablo Hernández, jugador que ya tuvo en Independiente de Avellaneda: "Es un excelente futbolista y yo quise que él viniera a Independiente. Tengo una opinión calificada como persona y futbolista, pero no he hablado con él".



"Esto (el receso por coronavirus) ha hecho que el proceso normal se haya interrumpido. Estas charlas por refuerzos empiezan con el “Tati” (José María Buljubasic) en mayo, entonces este tipo de evaluaciones se posponen en el tiempo. En el fútbol nunca se sabe, veremos en esas circunstancias qué es lo que pueda pasar. Pero nuestro foco está en que nadie se contagie y luego avanzar en lo técnico conceptual", añadió.



También, enfatizó que "no hay ningún futbolista que pueda emigrar. Ahora esto es fútbol y lógicamente que hay tiempo hasta el 31 de agosto. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. No me puedo manejar por trascendidos y no tenemos nada de información".

Sobre la reanudación del fútbol chileno, Holan comentó: "Todo hace pensar que Chile, Argentina y Perú van a ser los que tengan el mayor período de receso en el mundo. Nuestra preocupación es tomar las medidas que tengamos la posibilidad de tomar. Como es un deporte de equipo, el roce, la fricción que dan los partidos y entrenamientos hay que llevarlos adelante de una manera que disminuya los riesgos. Los tiempos y distancias son imposibles de trabajar sin trabajo de campo. El retorno a las prácticas debe ser con el mayor tiempo posible".

