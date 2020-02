Sorpresa en Colo Colo: Óscar Opazo dejaría la titularidad frente a Curicó Unido

24Horas.cl TVN

Una sorpresa no menor prepararía el técnico de Colo Colo, Mario Salas, para el partido del próximo lunes ante Curicó Unido por la quinta fecha del torneo, ya que dejaría en la suplencia a Óscar Opazo.

Según informa ADN Deportes, "el DT de los albos decidió dejar fuera del once titular a Óscar Opazo, quien es un fijo en su esquema, pero que tuvo un bajísimo partido ante Universidad Católica el último fin de semana en el estadio Monumental".

¿Su reemplazante? El mismo medio asegura que el puesto de Opazo será cubierto por Bryan Véjar, quien retornó a Colo Colo esta temporada tras su buen rendimiento en Palestino.

Eso sí no sería la única novedad en el once titular, ya que también asumiría la titularidad Carlos Carmona, dejando en el banco de suplentes a César Fuentes.

PROGRAMACIÓN 5° FECHA

Viernes 21 de febrero

12:00 Deportes Antofagasta vs. Universidad de Concepción

18:30 Universidad Católica vs. Deportes Iquique

Sábado 22 de febrero

12:00 Huchipato vs. Cobresal

20:30 Everton vs. Unión La Calera

Domingo 23 de febrero

12:00 Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers

17:30 Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido

20:00 Audax Italiano vs. Palestino

Lunes 24 de febrero

18:00 Curicó Unido vs. Colo Colo

20:30 O'Higgins vs. Unión Española