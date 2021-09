"Soy otra persona": La nueva vida de 'Kike' Acuña relacionada al mundo del modelaje

24Horas.cl Tvn

23.09.2021

Hace ya varios años que Jorge Acuña está retirado del fútbol y lo último que supimos de él relacionado a este deporte fue su incursión como entrenador de Unión San Felipe.

Sin embargo, ahora el ex jugador está alejado de las canchas, ya que se convirtió en modelo de una marca brasileña de zapatillas, la cual lo reclutó como rostro.

"Son muy cómodas y tienen muchos modelos. Estoy muy contento con ellos, por cómo se han portado conmigo… Hago, a veces, como modelo. Me saco fotos de acuerdo con las zapatillas que me van pasando", señaló 'Kike' Acuña en conversación con LUN.

"Es algo que no me incomoda… Se trata de sacarse fotos y mostrarlas. A muchos de mis seguidores les han gustado y me mandan mensajes. Es importante que no sólo me gusten a mí, sino que al resto de la gente", agregó.

No obstante, paralelo a este trabajo, aún piensa seguir dedicado al fútbol. "Tengo pensado, de aquí a fin de año, si no sale un equipo, viajar a Europa a perfeccionarme, por uno o dos meses. Siempre es bueno ir creciendo profesionalmente… Tengo las puertas abiertas en varios países", indicó.

“Desde 2019 soy otra persona y me empezó a salir todo bien. Entonces, si bien no es un tapa boca, puedo decir que le doblé la mano al destino y sigo haciendo realidad mis sueños a punta de esfuerzo”, concluyó el Acuña.