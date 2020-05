"Su mediocridad como árbitro": La dura reacción de Javier Castrilli contra Enrique Osses

Cristóbal Fernández, Agencia Aton

Desde hace rato que el árbitro argentino Javier Castrilli se ha mostrado muy activo en redes sociales y entregado su opinión sobre la contingencia. Ahora, el otrora juez FIFA volvió a hacerlo para criticar duramente a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Árbitros.



A través de su cuenta de Twitter, el trasandino publicó un video en el que Osses aparece señalando que "el árbitro es el que debe cambiar. Algunas veces tiene que ser riguroso, otras veces más comunicativo, otras veces más tarjetero (...) El árbitro se adapta. No los equipos al árbitro (...) Castrilli arbitraba en todas partes igual. Ese modelo de arbitraje no sirve en el arbitraje moderno".



Frente a esto, el argentino escribió: "Osses: jamás los jugadores se deben adaptar a un árbitro como tampoco un árbitro debe adaptarse a los jugadores. Todos deben adaptarse a las reglas. Su mediocridad como árbitro guarda relación a su criterio como instructor. Después nos preguntamos sobre el arbitraje sudamericano".

Además, Castrilli recogió un video del partido que disputaron Colo Colo y la UC este 2020 en el estadio Monumental, donde el juez Piero Maza no cobró un claro penal en favor de los cruzados.



"Es consecuencia de los mensajes nefastos impartidos por instructores como Osses. Les infunden miedo a tomar decisiones. Temor extremo de cobrar penales les hace no ver lo que ocurre o ver lo que no ocurre", sentenció.