Superclásico en Zoom: "Polaco" Goldberg y Fernando Vergara recuerdan sus jornadas históricas

Los ex delanteros de Universidad de Chile y Colo Colo, respectivamente, fueron protagonistas en los años 90 de grandes ediciones del partido más importante del fútbol chileno, a horas de una nueva edición.

24Horas.cl Tvn

05.09.2020

En la antesala de una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, el programa "Zoom: grandes momentos del deporte" conversó con dos grandes protagonistas de este tipo de partidos durante los años 90.

Se trata del ex delantero azul, Rodrigo Goldberg, y también el ex ariete albo, Fernando Vergara.

Junto al "Polaco", recordamos sus destacadas actuaciones como el gran debut que tuvo junto a los azules en 1995, justamente ante Colo Colo, donde marcó un gol y su equipo se llevó la victoria: "Antes de un partido no podía dormir. Soñé y lo único que quería era entrar y hacer un gol, debe ser fantástico, pero no pensaba que se me iba a dar porque uno los sueños los cumple rara vez", relata.

Sobre aquel encuentro del 8 de octubre de 1995, reconoce que "no lo podía creer cuando hice el gol", y destaca que fue "mi primer clásico, mi primer gol en un clásico y una jornada inolvidable".

Meses más tarde anotaría otro capítulo de gloria, en julio de 1996. Junto con asegurar que "complicamos a Colo Colo todo el partido", el "Polaco" detalla su nueva anotación: "No sé que me pasó en ese minuto que tuve la frialdad necesaria para haber definido al segundo palo".

VERGARA: GANAR UN CLÁSICO "ES UN IMPULSO MORAL, UN IMPULSO DE AUTOESTIMA"

Otro que vivió jornadas gloriosas, pero desde la otra vereda, es Fernando Vergara. Con la camiseta de Colo Colo, también pudo anotar en diversos clásicos ante la U como aquel de 1996 donde se quedaron con la victoria.

En un partido a estadio lleno en el Nacional, el actual técnico lo rememora como un estadio que "estaba precioso".

En cuanto a su anotación, la que abrió la senda del triunfo, Vergara recuerda que había llegado exigido físicamente al encuentro, pero que respondió de gran manera. Sobre su gol, tras centro de José Luis Sierra, cuenta que "yo siempre supe que el centro iba a llegar".

Además repasó la gran actuación del portero colocolino Marcelo "Rambo" Ramírez, y su pelea a combos con el meta azul, Sergio "Superman" Vargas.