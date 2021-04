El Superclásico entre Colo Colo y la U ya tiene programación

Agencia Aton

16.04.2021

Cuando restan pocas horas para que arranque la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2021, se informó la programación para la quinta jornada, donde destaca el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Es que la ANFP ya publicó los días y horarios para esa fecha. En ese sentido, el duelo entre albos y azules se disputará el próximo domingo 25 de abril a las 16:00 horas en el estadio Monumental.



En tanto, Universidad Católica quedará libre mientras que el cotejo entre Huachipato y Palestino fue aplazado en una fecha por confirmar por la participación de ambos en la fase grupal de la Copa Sudamericana.

Programación completa de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2021:



VIERNES 23 DE ABRIL



20:00 horas, Curicó vs. Everton



SÁBADO 24 DE ABRIL



12:00 horas, Deportes Antofagasta vs. Cobresal

15:30 horas, Deportes La Serena vs. Unión Española

18:00 horas, O'Higgins vs. Unión La Calera

20:30 horas, Santiago Wanderers vs. Ñublense



DOMINGO 25 DE ABRIL



16:00 horas, Colo Colo vs. Universidad de Chile

20:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Melipilla



* Palestino vs. Huachipato aplazado.



Libre: Universidad Católica