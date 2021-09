Superclásico: Paredes se la juega con un resultado y le pone fichas a Morales

"Siempre me preocupa el Superclásico. Este partido es especial, pese a que la U hace tiempo que no nos gana ni de local ni de visita", dijo el exartillero albo.

Agencia Aton

26.09.2021

Si hay alguien que sabe de jugar Superclásicos, hacer goles por montones en ellos, y finalmente conquistarlos, es Esteban Paredes. El "Bendito del Área" le marcó 16 goles a la Universidad de Chile vistiendo la camiseta de Colo Colo y junto a Carlos Campos ostentan el récord de mayor cantidad de conquistas en estos partidos.



Por lo tanto, siempre es voz autorizada para hablar de este histórico enfrentamiento. Esta vez no fue la excepción y en diálogo con La Tercera dio a conocer su pálpito para la edición de este domingo: "Siempre me preocupa el Superclásico. Este partido es especial, pese a que la U hace tiempo que no nos gana ni de local ni de visita. Es una semana diferente, uno la vive de otra manera, y solo se enfoca en ganar para darle una alegría la hinchada, a uno mismo y a nuestras familias".

Paredes reveló que mantiene comunicación constante con algunos jugadores del plantel, entre ellos Iván Morales, considerado su sucesor en la ofensiva alba: "Lo hablamos en la semana. Me lo dijo antes de que a la prensa. Me dijo: 'Hermano, quiero hacer un gol para dedicártelo. Te lo mereces'. Me echa de menos, jaja". Además, se la jugó con un resultado: "Ganaremos 3-1 y espero que Iván Morales haga dos goles".



Además, el actual jugador de Coquimbo Unido decidió no bajarle el perfil al trascendental cruce: "Es un Superclásico. Independientemente de los números, el hincha puede decir lo que quiera, pero en la interna del camarín siempre es considerado así. Y al otro lado es lo mismo".