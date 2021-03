Hazaña cruzada: La UC le da vuelta el partido a Colo Colo y se consagra campeona de la Supercopa

24Horas.cl Tvn

21.03.2021

Universidad Católica concretó una remontada histórica para vencer a Colo Colo por 4-2 y consagrarse campeona de la Supercopa, duelo con el que se dio inicio a la temporada 2021 del fútbol nacional.

Los cruzados empezaron el segundo tiempo cayendo por 2-0 y parecía que la victoria se quedaba del lado del "Cacique", pero el equipo de Gustavo Poyet reaccionó a tiempo y se quedó con el triunfo con tantos de Fernando Zampedri, Gonzalo Tapia por duplicado y Marcelino Núñez.

De esta manera, los cruzados quedaron como el equipo más ganador de la Supercopa chilena con tres título, uno más que el "Cacique".

Fue una primera parte pareja. El conjunto de Macul, decidido desde el primer minuto a dejar en el pasado la paupérrima temporada pasada, tuvo las mejores ocasiones antes del descanso. Un cabezazo de Maximiliano Falcón a los 11' y un zurdazo de Marcos Bolados a los 27' estuvieron cerca de abrir la cuenta, pero se toparon con la buena reacción de Matías Dituro.



Sin embargo, el portero de la UC no pudo evitar el primer tanto de Colo Colo. A los 45', un contragolpe comandado por Marcos Bolados terminó con Iván Morales definiendo ante el cruce del meta argentino. Justo antes, Luciano Aued se había perdido un gol tras un buen pase de Gastón Lezcano.



El gol envalentonó a los dirigidos por Gustavo Quinteros, quien hizo ingresar tras la pausa a los refuerzos Martín Rodríguez y Leonardo Gil. Este último fue el artífice del 2-0 a los 52', decretando un golazo desde el borde del área tras un rebote de Dituro.



Parecía triunfo sentenciado para el cuadro popular. La Franja se veía muy errática y Poyet movió el tablero de forma radical: ingresó a Marcelino Núñez, Diego Valencia y Raimundo Rebolledo por Lezcano, Alfonso Parot y José Pedro Fuenzalida. En tanto, el equipo de Pedrero se replegó con la ventaja, confiado en achicarle los espacios a su rival.



Pero el plan albo no resultó y la UC logró la remontada. Primero llegó el descuento a los 63' a través de Fernando Zampedri, quien apareció en el segundo palo tras un centro de Luciano Aued. Y a los 67', Valencia le entregó un gran pase al joven Gonzalo Tapia, quien puso el empate con una palomita perfecta ante el achique de Brayan Cortés.



La paridad desmoralizó al Cacique, que se desordenó y no fue capaz de volver a llegar con peligro. Además, Católica se adelantó a los 74' gracias a Núñez, quien definió tras un quirúrgico pase de Aued, figura clave en la remontada.



El combinado adiestrado por Quinteros se lanzó a buscar un empate que le permitiese luchar el título en los penales, contando además con los ingresos de Juan Carlos Gaete, Javier Parraguez e Ignacio Jara. Sin embargo, el equipo de Las Condes supo mantener el orden y selló el triunfo a los 89' con el segundo gol del partido de Tapia, quien definió casi sin ángulo con complicidad del meta Cortés.



Primer título de la temporada para una Universidad Católica que sigue consolidando su espectacular década. Mientras, Colo Colo tendrá que seguir trabajando para no repetir los errores que casi terminan en el abismo el año pasado.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton