"Te ofrezco mil disculpas": La respuesta de Pablo Contreras a Jaime Valdés tras revelar episodio en que lo dejó "casi llorando"

El ex seleccionado nacional reaccionó ante el recuerdo de "Pajarito", quien aseguró que Contreras no le quiso cambiar su camiseta cuando era un juvenil.

16.04.2020

Han pasado más de 20 años pero las disculpas llegaron. Y es que Pablo Contreras le dedicó un sentido mensaje a Jaime Valdés luego de que el volante revelara un episodio en que el ex defensa lo dejó "casi llorando" cuando se negó a intercambiar camisetas con él cuando era juvenil.

"Era fanático de Colo Colo y me citan para un partido contra ellos en Santa Laura. Era de mis primeros partidos en la banca y quería cambiar la camiseta con cualquier jugador de Colo Colo. Entré, ni la toqué, andaba mirando a los jugadores: Marcelo Espina, Emerson, Ivo Basay...", comenzó relatando Valdés en una transmisión en Instagram sobre lo ocurrido en 1998 cuando el mediocampista tenía solo 17 años.

Según contó "Pajarito", una vez finalizado el encuentro todos pedían cambiar camisetas con los jugadores más conocidos como Marcelo Espina, Emerson, entre otros, pero él apuntó a un juvenil: "Me acerco y le digo si podemos cambiar camiseta y me dice que no. Me fui más triste, casi me pongo a llorar. Todos habían cambiado con los mejores y a mí un poto pelado no me la quiso cambiar. Adivinen quién era. ‘98, un central… Pablito Contreras", reveló.

"Casi me puse a llorar, me fui al camarín más triste. Estaba con la camiseta de Palestino en la mano y todos mis compañeros con la del Murci, Espina, Emerson, Barticciotto", agregó.

Los dichos de Valdés no pasaron inadvertidos, especialmente para el propio Contreras, quien a través de la misma red social ofreció sus disculpas al jugador.

"Te ofrezco mil disculpas @pajarovaldes pero no recuerdo bien ese episodio, has sido una gran persona conmigo y te lo agradezco, no solía actuar así, un abrazo ídolo y Poto pela... era", escribió el ex zaguero central.

¿Qué dijo Valdés? El ex Colo Colo comentó la publicación con una serie de emojis de corazones.

Pero no fue el único en reaccionar, también lo hizo otro ex seleccionado nacional: Reinaldo Navia, quien "troleó" a Contreras por su comportamiento en el episodio.

"Jaja que agrandaoooo mi contreeee todo porque tenías mucho faitinnn", escribió.