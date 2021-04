"Tiene avanzadas negociaciones": Surge nuevo interesado en Leonardo Valencia en caso de dejar Colo Colo

24horas tvn

15.04.2021

Cuando restan pocas horas para que cierre el mercado de transferencias de la Primera División del fútbol chileno, Deportes La Serena podría dar la gran sorpresa.

Esto porque, según informa el diario local El Día, el cuadro granate "tiene adelantadas conversaciones" para acordar un préstamo por Leonardo Valencia, quien ante las escasas oportunidades de jugar en Colo Colo buscaría una salida.

Anteriormente surgió como posible destino del volante Huachipato, sin embargo todo indica por ahora que el volante continuará en el Monumental.

Además el cuadro granate confirmó recientemente el arribo del delantero paraguayo Jorge Benítez, quien en su carrera ha defendido la camiseta de su selección y militado en equipos como Monterrey, Cruz Azul y Olympiakos de Grecia.

Además, según detalla el mismo medio, Deportes La Serena logró un acuerdo con Palestino para "la continuidad del atacante Richard Paredes, quien sumará su tercera temporada en el cuadro granate".

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA

VIERNES 16/04

-Deportes Melipilla vs Palestino: 15:30 horas

-Huchipato vs Ñublense: 18:00 horas

-Universidad Católica vs Curicó Unido: 20:30 horas

SÁBADO 17/04

-O'Higgins vs Deportes La Serena: 18:00 horas

-Unión La Calera vs Audax Italiano: 20:30 horas

DOMINGO 18/04

-Cobresal vs Santiago Wanderers: 11:00 horas

-Everton vs Colo Colo: 15:00 horas

LUNES 19/04

-Universidad de Chile vs Unión Española: 20:30 horas

LIBRE: Deportes Antofagasta